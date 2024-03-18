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史瓦帝尼總理上任首度訪台 蔡總統19日接見訪團

2024/3/18 17:36
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（中央社記者葉素萍台北18日電）非洲友邦史瓦帝尼王國總理戴羅素（Russell Dlamini）今天率團抵達台灣，展開為期5日的訪問行程。總統府發言人林聿禪表示，總統蔡英文誠摯歡迎，預計於明天上午接見訪團。

林聿禪向媒體表示，此行為戴羅素2023年11月上任以來，首度率團訪台。

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林聿禪說，感謝史王及史國政府一向積極支持台灣參與國際社會，並全力在國際組織中為台灣發聲。去年適逢台史建交55週年，蔡總統也於2023年9月受邀訪問史國出席雙55慶典活動，與史王共同見證包括婦女小額信貸循環基金瞭解備忘錄、海外投資開發公司（OIDC）與史國石油公司（ENPC）瞭解備忘錄及高雄市與史瓦帝尼王國姆巴巴內市締結姊妹市協定等3項合作文件簽署儀式，展現兩國穩固的邦誼。

林聿禪表示，期盼透過這次訪台行程，能夠深化未來兩國的發展、交流與合作，在台史堅韌穩固的邦誼基礎上，讓雙邊關係邁向新的里程碑。（編輯：翟思嘉）1130318

#史瓦帝尼
#林聿禪
#蔡英文
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