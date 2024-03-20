關指部T75K3手槍無法正常擊發 陸軍：並非膛炸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北20日電）傳出拱衛首都防務的陸軍關指部18日進行手槍射擊訓練時，1枝T75K3手槍發生膛炸意外。對此，陸軍表示，關指部1枝T75K3手槍無法正常擊發，目視為槍管底部斷裂，即停止使用該槍枝，人員無受傷，並非「膛炸」。

陸軍第六軍團指揮部今天表示，轄屬關渡地區指揮部18日執行射擊訓練期間，其中1枝T75K3手槍無法正常擊發，目視為槍管底部斷裂，即停止使用該槍枝，人員無受傷，並非媒體報導所稱「膛炸」。

六軍團表示，單位於射擊前，槍枝均完成鑑定作業，槍管斷裂原因，已成立專案小組調查，並由軍備局攜回鑑定、分析。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

軍方人士表示，除這1枝T75K3手槍將進行鑑定、分析外，其他T75K3手槍仍依照既定計畫進行正常訓練。

T75K3手槍由國防部軍備局研製，根據軍方所公開的性能諸元，T75K3初速每秒350公尺、全長202公厘、含空彈匣0.8公斤、容量15發、有效射程50公尺，設計時考量人因工程及世界手槍設計趨勢，採輕量化複合材料及戰術滑軌設計，同時研製模組化槍套、滅音器等選配。（編輯：林興盟）1130320