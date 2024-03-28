康貝爾與馬朝旭通話 強調維護台海和平穩定重要性

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓27日專電）美國國務院副國務卿康貝爾昨天與中國外交部副部長馬朝旭通話時，強調維護台海、南海及朝鮮半島和平穩定的重要性。根據公開資料，這是對中國立場相對強硬的康貝爾2月上任以來，首次與中國外交官員通話。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）今天指出，兩人通話是持續性作為的一環，目的在於維持美中溝通管道順暢，並負責任地管理雙邊競爭。

米勒轉述兩人談話內容表示，康貝爾（Kurt Campbell）與馬朝旭討論一系列對美中關係重要的議題和其他區域及全球問題，包括雙邊分歧的領域及合作面向。康貝爾也表達對中國支持俄羅斯國防工業的疑慮。

資深外交官康貝爾在前美國總統歐巴馬（Barack Obama）任內擔任國務院亞太助卿，被視為是歐巴馬時代「重返亞洲」（Pivot to Asia）政策的推手之一。在這之前，康貝爾曾在前總統柯林頓（Bill Clinton）時期擔任國防部亞太事務副助理部長，熟悉亞洲事務。

他過去至少6次訪台，與總統蔡英文、前總統馬英九及陳水扁都曾見過面；2013年初康貝爾卸任亞太助卿一職後，馬英九曾於當年10月在總統府頒贈「特種大綬景星勳章」，感謝他為美台關係發展的貢獻。

拜登（Joe Biden）上任後，設置白宮印太事務協調官職務，由康貝爾出任。

康貝爾在中國問題上屬鷹派民主黨人士。2019年他曾與現任白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）共同在「外交事務」（Foreign Affairs）撰文表示，美國正經歷冷戰結束以來最重要的外交政策反思，華府人士逐漸形成共識，認為與中國交往的時代已經過去。

美國新聞網站Axios報導，在拜登執政的頭2年半時間裡，康貝爾一直大力倡導對中國採取更具對抗性的態度。

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兩岸議題方面，康貝爾出任副國務卿後，分別與德國外交次長巴格（Thomas Bagger）或立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）通話及會晤，都提到台海穩定的重要性。

相較於美國國務院提到台海及南海等內容，中國外交部昨天發布的新聞稿相對精簡，僅稱：「外交部副部長馬朝旭應約同美國常務副國務卿康貝爾通電話，雙方就當前中美關係及共同關心的國際和區域問題交換了意見」。（編輯：陳正健）1130328