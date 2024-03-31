黃國昌：提國會聽證調查制度 是幫蔡總統實現政見

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北31日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘批評在野黨所提的國會改革法案，即便通過也是違憲。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，國會聽證調查制度是總統蔡英文的政見，他們提案，某程度上是幫蔡總統實現政見，難以理解質疑違憲的理由。

立法院司法及法制委員會4月1日將排審立法院職權行使法部分條文修正草案、中華民國刑法增訂部分條文修正草案，以及立法委員互選院長副院長辦法部分條文修正草案等，攸關國會改革的相關法案。

柯建銘今天受訪表示，在野黨所提國會改革法案為自行發明創造，強行通過只是自曝其短，即便表決通過也是違憲，且民進黨團一定會聲請釋憲，「這是最後手段」。

對此，黃國昌下午受訪回應，以國會聽證調查制度而言，是總統蔡英文2016年的競選政見，怎麼民進黨改革跳票後，他們提案補足國會聽證調查制度，某個程度上是幫蔡總統實現政見，他難以理解民進黨團質疑違憲的理由。

對於增訂藐視國會罪遭批「白色恐怖」，黃國昌表示，柯建銘應回去看2012年民進黨立委提出的國會改革法案，時任立委林佳龍就曾提案要求，除了政府官員外，國會可邀請與案情有關的社會人士備詢。

黃國昌說，「柯建銘是得了失憶症嗎？」當時民進黨立委提案，從沒聽到柯建銘喊違憲，更何況林佳龍當時的提案內容，還成為蔡總統2016年的競選政見。

黃國昌表示，民進黨的國會改革政見跳票8年，應出來跟人民誠懇道歉，他希望蔡總統能以總統高度說句公道話，制止民進黨護航胡鬧。

媒體也詢問，如何看待民進黨團修改內規，將祭出每天動員令，柯建銘更表示府院黨及黨團要一起對抗藍白邪惡力量。

黃國昌表示，柯建銘的言論也間接承認過去8年民進黨過得太安逸，「混得有多兇」，立委到立法院上班、監督政府官員、提出改革法案，本來就是職責，他希望民進黨團若要認真上班，應認真監督官員，而不是為護航貪腐幫忙洗地。（編輯：蘇志宗）1130331