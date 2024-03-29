國會改革法案攻防 綠批在野毀憲白駁不敢碰核心

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北29日電）民進黨團今天公布黨團版本的國會改革法案，民進黨團總召柯建銘強調，絕對不會像在野黨毀憲亂政。但民眾黨團總召黃國昌反批，民進黨團根本不敢碰觸最核心的聽證調查制度，看完只覺非常可笑。

立法院司法及法制委員會下週將審查國會改革法案，柯建銘今天下午偕黨團幹部舉行記者會，公布民進黨團版的國會改革方案，包含採調查權、調閱權雙軌並行等8大重點。

柯建銘強調，和國民黨團、民眾黨團的國會改革方案相比，民進黨團絕不違憲。他說，國會改革是本會期的重中之重，民進黨團不會犯下藍白修法中違憲的錯誤，因為立委的職權規範在憲法中，但藍白一再毀憲亂政，例如主張國會要有調查權並將其無限擴大等，這是走在毀憲的路上，「我相信連蔣介石在世也不敢如此亂搞」。

媒體詢問，倘若藍白要以多數通過擴權法案，黨團是否聲請釋憲。柯建銘說，這樣亂搞的話，多行不義必自斃，這也會種下他們未來嚴重失敗的開始，至於釋憲的話，民進黨團也絕對可以達到門檻。

民進黨團記者會結束後，民眾黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊也隨即舉行記者會反擊。

黃國昌指出，民進黨過去在野時，包含時任立委的李俊俋、林佳龍、林濁水都曾主張國會聽證調查權，甚至林佳龍也曾領銜提出修正草案，怎麼如今這些制度設計，在民進黨團眼中，卻變成違憲亂政。

媒體詢問，如何看待民進黨團今天提出的國會改革方案。黃國昌表示，他看完後覺得非常可笑，因為包含國會改革最核心的聽證調查制度、人事同意權行使強化，民進黨團根本不敢碰觸。

黃國昌指出，立法院接下來將面對國家通訊傳播委員會、大法官等人事同意權，但民進黨團對昔日的國會聽證調查主張提都不敢提，民進黨團最重要的工作就是護航、洗地。

黃珊珊表示，民進黨執政後完全忘記承諾，只要不合己意，就指在野黨毀憲亂政，藉此模糊焦點，不願面對民意的執政黨令人感到遺憾。（編輯：林興盟）1130329