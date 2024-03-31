AIT主席羅森柏格訪台 4/1晉見蔡總統

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（中央社記者游凱翔台北31日電）外交部今天表示，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格、美國務院亞太局資深顧問羅峻平（Michael Pignatello）今天至4月6日訪台，將與台灣政府高層、部會官員及各界領袖，就台美各項重要議題深入交換意見。

總統府每日活動預告顯示，總統蔡英文與副總統賴清德將分別於4月1日上午、下午，在總統府接見羅森柏格（Laura Rosenberger）一行。

外交部晚間發布新聞稿表示，羅森柏格自去年3月20日接任AIT主席後第5度訪台，以具體行動展現對台美關係的高度熱忱。

外交部強調，對羅森柏格等人來訪表達誠摯歡迎，並將在台美堅實友好的基礎上，持續與羅森柏格及所有美方友人密切合作交流，持續深化及拓展台美長久緊密的全方位夥伴關係。

此外，AIT也同步發布新聞稿指出，羅森伯格訪台展現美國對台灣的堅定承諾，並推進持續成長的美台夥伴關係，此行將會見台灣跨黨派資深領袖、政治人物、學者，討論美台就雙方利益相關議題的持續合作，包括區域安全、互利互惠的貿易與投資，以及民眾之間的教育與文化連結。（編輯：楊凱翔）1130331