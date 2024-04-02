綠委指參訪中企恐傳遞錯誤訊息 馬辦：離譜說法

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（中央社記者王承中台北2日電）前總統馬英九參訪中國企業，民進黨立委陳冠廷稱恐向國際傳遞錯誤訊息。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，這種說法相信台灣年輕人都聽不下去，非常離譜。

前總統馬英九1日率「大九學堂」的青年學子訪問中國，並參訪無人機製造商大疆創新（DJI）等公司。民進黨立委陳冠廷表示，馬英九赴中並參觀大疆、騰訊、比亞迪等，普遍被西方國家視為「敏感」的中國科技公司，恐遭解讀為，台灣認可這些企業及其背後的中國政策，從而影響台灣與西方國家的關係。

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馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，陳冠廷的說法相信台灣年輕人都聽不下去，陳冠廷知道自己在說什麼嗎，年輕人不可能接受把台灣閉鎖、故步自封的做法。

蕭旭岑指出，比亞迪是全世界銷量最大的電動車，大疆公司占全世界70%的市場，台灣的學生都非常認真的參訪，也打開更具國際觀的視野，說什麼西方會有什麼錯誤解讀，根本是非常離譜的說法。（編輯：謝佳珍）1130402