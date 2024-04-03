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蔡總統分享花東臨時疏運措施 呼籲非必要別進山區

2024/4/3 21:13（4/3 21:50 更新）
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（中央社記者葉素萍台北3日電）花蓮強震影響前往花東交通，總統蔡英文今天透過臉書分享花東臨時疏運措施，她提醒，地震後山區道路易發生坍方、落石，如果非必要別進入山區，未來幾天也都有可能發生餘震，請大家務必提高警覺，留意自身安全。

蔡總統透過臉書表示，明天開始將展開4天的清明連假，今早地震造成花蓮部分路段坍方阻斷，大眾運輸受到影響。

蔡總統指出，為了協助民眾順利返鄉，目前交通部已經啟動陸、海、空各方的疏運措施，請大家分享花東臨時疏運措施圖卡給有需要的親友。

蔡總統強調，接下來中央會和地方共同合作，讓受災區域能夠盡快恢復。她要感謝在第一線投入救災及重建工作的人員，並提醒所有民眾，地震後山區道路易發生坍方、落石，如果非必要別進入山區，未來幾天都有可能發生餘震，請大家務必提高警覺，留意自身安全。（編輯：張若瑤）1130403

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