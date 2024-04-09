日神奈川知事拜訪駐日橫濱分處 慰問花蓮震災

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（中央社記者楊明珠橫濱9日專電）花蓮發生強震後，日本各界高度關懷。神奈川縣知事黑岩祐治今天拜訪駐日代表處橫濱分處，表達慰問花蓮震災之意。他說，神奈川縣府設置募款箱，希望為花蓮災後重建略盡棉薄。

台灣花蓮3日發生芮氏規模7.2地震，是921地震後最大規模，花蓮地區出現多處災情。黑岩祐治今天率領神奈川縣文化體育觀光局長篠原仙一及副局長等人至駐日代表處橫濱分處向處長張淑玲表達對花蓮震災慰問之意。

黑岩祐治表示，日本和台灣都地震頻繁，他很了解地震的嚴重性。曾在媒體擔任記者的黑岩祐治說，採訪過許多震災，包括1999年台灣921大地震，他認為平時就需做好防災準備。

他說：「這次的花蓮地震，我感到很心痛，許多人罹難，現在還有人下落不明，身為朋友，我想表達慰問和支持之意。」

多家日媒近日報導，花蓮地震發生後，當地收容所設施與物資迅速到位，帳篷、淋浴間、流動廁所3、4個小時內設置完畢，還備妥熱食等各種食品，速度十分驚人。

黑岩祐治表示，這是非常了不起的事，日本不太可能做得這麼好，災民收容所頂多是用紙箱當隔板。看到台灣的作法，他認為這與平時的準備及組織有關。

黑岩祐治已經下令神奈川縣府職員，要借鏡台灣。因地震何時來不知道，一定要向台灣學習，做好應對才行。

黑岩祐治表示，神奈川縣府今天起設置為支援花蓮震災的募款箱，有些職員是從薪資提撥一部分當善款捐贈。

駐日代表處橫濱分處處長張淑玲表達謝意，並贈送來自花蓮的伴手禮鳳梨風味醬油、沙其馬，以及台灣金鑽鳳梨給黑岩祐治。她希望透過支持花蓮物產來協助災後重建，現在正是台灣鳳梨產季，也很感謝前年、去年神奈川縣大量購買台灣鳳梨，力挺台灣果農。

張淑玲表示，由衷感謝日本的關心與支持，除了神奈川縣府外，橫濱分處轄內的地方自治體（市、村、町）首長、國會議員、地方議員也都表達慰問之意。神奈川縣逗子市議會、靜岡縣南伊豆町、東伊豆町議員和民代還自發性發起街頭募款活動。

今天橫濱分處客廳牆上張貼著包括黑岩祐治、神奈川縣議員、地方首長捎來的慰問花蓮震災的信件影本，內容懇切。張淑玲在與黑岩祐治對談時，不忘感謝日本首相岸田文雄和日本政府在第一時間宣布捐贈100萬美元助台灣災後重建。

談及今年元旦日本石川縣能登半島地震，張淑玲表示，能登震災有些民眾目前還棲身災民收容所，期盼這些民眾能早日恢復平穩生活。她說，台日是患難見真情，一同度過災害的夥伴，希望這次也能一同克服災難，也期盼台日情誼、雙方觀光互訪未來不會受到震災影響。

她進一步指出，日前出席靜岡縣東伊豆町熱川溫泉街舉行的「熱川、台灣燈籠企畫活動」開幕式，點燈儀式還為花蓮地震罹難者默哀並祈福。

此外，當地也設置募款箱，並發放寫有中日文「台灣加油」，以及英文WE LOVE TAIWAN字樣貼紙。一名東伊豆町的職員表示，311大地震、能登半島地震，每次日本有難，台灣就大力援助，這次花蓮強震，日本人希望能援助台灣。（編輯：張芷瑄）1130409

花蓮發生強震，日本各界關懷。日本神奈川縣知事黑岩祐治5日發信給駐日代表處橫濱分處處長張淑玲，表達慰問花蓮震災之意。中央社記者楊明珠橫濱攝 113年4月9日

神奈川縣知事黑岩祐治（左）9日拜訪駐日代表處橫濱分處處長張淑玲（右），慰問花蓮震災。他表示，看到媒體報導花蓮所設的災民收容所迅速做好完善設備，他令部屬一定要向台灣學習，平時做好準備。中央社記者楊明珠橫濱攝 113年4月9日