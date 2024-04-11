知情人士：民主基金會未卡韓 盼執行長政治色彩低

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（中央社記者吳昇鴻台北11日電）民主基金會董事長由立法院長韓國瑜出任，知情人士指出，外傳「卡韓」是被刻意製造的紛擾，按照慣例就是由立法院長擔任，因基金會是為促進朝野行政立法部門團結，若執行長的政黨色彩濃厚，恐會和國家外交工作脫節。

民主基金會昨天完成改選，全體出席董事共同推舉立法院長韓國瑜擔任董事長，熟悉民主基金會運作的知情人士透露，先前外傳「卡韓」當董事長的說法，是被刻意製造出來的紛擾，並無此事。按照慣例，民主基金會董事長就是由立法院長擔任，一開始就很清楚，不該打破慣例。

知情人士說明，民主基金會是國家級基金會，由外交部籌組而成，當初成立目的為團結朝野、行政立法部門合作，因此由不同政黨背景的成員組成，董事長依慣例由立法院長擔任，但「不是立法院長當董事長，就是立法院長的基金會」。

按照民主基金會組織章程，執行長由董事長提名，經董事會同意後遴聘。知情人士憂心，若由政黨色彩濃厚者出任執行長，民主基金會運作恐脫離外交部督導，並可能和國家外交工作脫節，且容易讓外界誤解，例如國際社會在與台灣協調工作時，會好奇民主基金會究竟是個人基金會，還是國家的基金會。

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至於何時產出新任執行長，知情人士解釋，下屆董事會開會預計由韓國瑜主持，應該會在那個時間點處理後續事宜。

立法院長韓國瑜日前邀請政治大學外交系教授盧業中出任民主基金會執行長，盧業中今天接受廣播媒體訪問時回應，尊重韓國瑜安排，也尊重基金會程序，下屆董事任期自6月17日開始，若有機會出任將積極投入相關工作，盼各界站在跨黨派、二軌外交、推動民主價值等層面思考，如果對他的資歷有疑問，都願意展開溝通。（編輯：張若瑤）1130411