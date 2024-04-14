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外交部：伊朗嚴重破壞全球和平穩定 籲溝通解決分歧

2024/4/14 13:37
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（中央社記者游凱翔台北14日電）外交部今天表示，伊朗透過百架無人機、導彈攻擊以色列，嚴重破壞區域及全球和平穩定，台灣與全世界愛好和平的民主夥伴同聲予以譴責，並呼籲有關各方自制，以溝通方式解決分歧，避免危機持續擴大。

外交部中午發布新聞稿表示，伊朗於當地時間13日晚間以逾百架無人機、導彈攻擊以色列耶路撒冷等城市，嚴重破壞區域及全球和平穩定，中華民國台灣與全世界愛好和平的民主夥伴同聲予以譴責，並呼籲有關各方自制，以溝通方式解決分歧，避免危機持續擴大。

外交部說明，由於中東區域緊張情勢持續升溫，外交部再次籲請民眾，近期應避免前往以色列及伊朗旅遊。正在以色列及伊朗從事商旅活動的民眾務必提高警覺，注意自身安全，並請主動與台灣相關駐外館處取得聯繫。

外交部提到，民眾在以色列如果遇到急難或緊急事故，請撥打台灣駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；如在伊朗遇到急難或緊急事故，請撥打台灣駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-6453018；或外貿協會駐德黑蘭台貿中心電話：+98-21-8879-4243；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：＋886-800-085-095，以獲得及時協助。（編輯：蘇志宗）1130414

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