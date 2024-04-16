蕭美琴：確保台灣維持和平穩定現狀 是首要任務

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（中央社記者葉素萍台北16日電）副總統當選人蕭美琴今天接見紐西蘭國會跨黨派友台小組，她說，台海的和平穩定已成為影響全球安全的重要議題，確保台灣有足夠的能力，與各國共同維持和平、穩定的現狀是當前首要任務，台灣與國際間民主價值夥伴必須更緊密合作。

民進黨今天發布新聞稿指出，蕭美琴接見「紐西蘭國會跨黨派友台小組」，訪團由紐西蘭國會跨黨派友台小組訪台團團長穆尼（Joseph Mooney）、友台小組共同主席李瑞（Ingrid Leary，另譯：萊瑞）率團。雙方針對台紐雙方原住民族連結、雙邊經貿連結、教育及文化連結、以及如何維護台海安全與穩定及區域和平等議題交流意見。

蕭美琴表示，台紐兩國都有獨特的原住民文化，台灣是南島語族的起源地，台紐在文化歷史上有深遠的共同淵源。紐西蘭在原住民文化語言保存、經濟自主、權益保障上有許多值得台灣借鏡的地方。

關於經貿投資議題，蕭美琴提及於上週簽署增修「台灣蔬果輸紐輸出計畫」，鳳梨即起可輸往紐西蘭；台灣政府近年也大力推動新南向政策，推動貿易多元化、為台灣開拓國際市場等措施，都是強化台灣的經濟韌性的關鍵。此外，在防災、科技及學術交流等議題上，也期許未來兩國有廣泛且深入的合作。

至於台海安全議題，蕭美琴提及，隨著國際情勢，台海的和平穩定已成為影響全球安全的重要議題，確保台灣有足夠的能力，與各國共同維持和平、穩定的現狀是當前的首要任務，為此台灣與國際間民主價值夥伴必須更緊密地合作。

蕭美琴也藉此機會感謝在座友台小組成員在國會對台灣的支持；她感謝紐西蘭支持台灣參與世界衛生大會並持續為台灣發聲。她說，台灣正積極建立與國際社會的連結，也期盼雙方未來持續深化友好關係，共同守護印太區域的和平穩定及繁榮。

訪團成員則表示，非常期待能夠在紐西蘭的超市購買台灣鳳梨，也對蓮霧表達高度興趣。蕭美琴表示，紐西蘭的奇異果已成為許多台灣人維他命C的重要來源，她也推薦訪團此行一定要到永康街嚐嚐台灣的芒果冰。（編輯：林興盟）1130416