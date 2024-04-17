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歐盟新任駐台代表谷爾納 對抗假訊息資訊戰專家

2024/4/17 08:50（4/17 09:19 更新）
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歐盟對外事務部16日宣布谷爾納為新任歐洲駐台代表。（圖取自twitter.com/LutzGuellner）
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（中央社記者黃雅詩台北17日電）歐盟對外事務部（EEAS）宣布最新駐外使節名單，在EEAS專責對抗假訊息、資訊戰的策略傳播組組長谷爾納（Lutz Güllner），被任命為歐洲駐台代表，將出任歐洲經貿辦事處處長。

谷爾納透過社群媒體X平台表示，他非常榮幸被任命為歐盟新任駐台代表，對於這個新角色充滿期待。

歐盟對外事務部昨晚發布新聞稿，歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）任命44位歐盟駐外使節，其中包含歐盟新任駐台代表谷爾納。

谷爾納目前擔任EEAS戰略傳播、專案小組和資訊分析部門的負責人，他先前曾擔任歐盟執委會貿易總署（DG Trade）的通訊與公民社會對話部門負責人。

歐盟駐德國代表處2022年底舉辦第一屆柏林台灣會議時，谷爾納曾擔任代表出席，凸顯歐盟對與台灣共同對抗假訊息愈來愈重視。該次會議主題是「台灣在地緣政治變化時代的機會和挑戰」，聚焦討論台灣民主的挑戰、對抗假訊息經驗、經濟的重要性及在印太地區的角色。

現任歐盟駐台代表高哲夫（Filip Grzegorzewski）2019年9月駐台，任期即將屆滿。高哲夫是歐盟資深外交官員，曾派駐北京，精通亞洲事務。他擁有波蘭華沙大學國際關係及中國研究學位，通曉波蘭語、英語、法語及中文。（編輯：郭無患）1130417

#高哲夫
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