民團給許宗力一封信 盼引進美式陪審制、廢司法院

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（中央社記者王揚宇台北17日電）李姓法官墜樓身亡，司法院長許宗力發布「給法官的一封信」，表示將減輕法官工作負荷等。台灣公民人權聯盟、台灣陪審團協會今天主張，引進美式陪審制，以及落實司改國是會議結論，廢除司法院等，減緩司法人員壓力等問題。

對於李姓法官墜樓身亡，許宗力發布「給法官的一封信」，表示將修法突破司法人員員額上限，爭取更多法官、書記官及相關輔助人力投入審判業務，減輕法官工作負荷。

對此，台灣公民人權聯盟、台灣陪審團協會今天在立法院召開「給許宗力院長的一封信－制度不良導致司法癱瘓、壓垮法官」記者會，並於會後發布新聞稿，提出相關說明。

與會團體質疑，許宗力擔任司法院長任內推動諸多改革，卻沒有減輕法官負擔，反而還增加工作量，而台灣司法信賴度長期低落，究其原因，效能不佳、審判品質不良應為主因，更因制度不良，導致案件大量積累，整體司法幾近癱瘓，當務之急應該先打通司法血脈，再來談其他的改革。

為解決司法癱瘓、減緩司法人員壓力，台灣公民人權聯盟、台灣陪審團協會建議可從幾個面向著手，包括警檢分工，小案由警察負責偵查、大案由檢察官負責偵查，提昇檢察官起訴品質，減少瑕疵案件流入審判程序，以減輕司法負荷，也要減少訟源，可先從限制檢察官對於一審無罪判決提起上訴著手。

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台灣公民人權聯盟、台灣陪審團協會也主張，引進美式陪審制，由單一法官主持，陪審團負責有罪或無罪認定，法官負責量刑，並以評議表取代判決書，也應落實司法改革國是會議的結論，廢除司法院，讓所有法官回歸審判工作，並採單一最高法院。（編輯：蘇志宗）1130417

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