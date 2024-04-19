駐紐約辦事處長耶魯大學演講：台美關係歷久彌堅

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（中央社記者尹俊傑紐約18日專電）駐紐約辦事處長李光章17日在耶魯大學演講，強調台灣關係法立法45年來，台美關係歷久彌堅。他並呼籲美國知識分子協助澄清，反制北京曲解聯大第2758號決議的作為。

李光章應漢密爾頓協會耶魯分會（Yale Alexander Hamilton Society）、耶魯大學傑克森全球事務學院（Yale Jackson School of Global Affairs）等單位邀請，就台灣關係法45週年發表約20分鐘演講，向耶魯大學師生說明立法源起及對台海情勢的意涵。

李光章說，45年來，台美歷經波折起伏，台灣關係法有如這段歷久彌堅夥伴關係的基石。

他表示，美國45年來信守承諾，台灣在美方支持下從威權轉型，成為成功的民主故事、美國值得信賴的夥伴、世界良善的力量。台灣的地理位置、民主發展、供應鏈地位舉足輕重，確保台海和平穩定符合各方利益，「衡量成功的最終標準並非我們能否打贏因台灣而起的戰爭，而是能否防止戰爭」。

中國一向不放棄武力犯台，李光章坦言，維護台海和平穩定是印太地區最複雜挑戰之一。但他說，過去45年這項挑戰獲妥善處理，他有信心，未來45年台灣能在理念相近夥伴支持下挺住考驗。

李光章說：「台灣的命運將決定區域權力平衡，也將影響美國捍衛緊要利益的能力。」

此外，李光章說明1971年聯合國大會第2758號決議歷史背景，強調決議僅處理中國代表權問題，不涉及台灣主權。他說，中國近年在國際場域曲解這項決議，除藉此排除台灣參與聯合國體系，也企圖製造台灣為中國內部事務、不容國際干預的假象，為未來武力侵台鋪路。

李光章敦促各界正確理解聯大第2758號決議，以利台灣有意義參與聯合國體系，為國際社會做出貢獻。

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李光章演講後回答在場師生關於兩岸關係展望、印太民主國家聯合抗中形勢、台灣如何看待美國援助烏克蘭、台灣國防、台灣反制威權經濟脅迫、假訊息干預選舉、半導體產業對全球人工智慧發展的重要性等問題。

活動由耶魯大學傑克森全球事務學院國際安全研究主任威登斯坦（Edward Wittenstein）主持。李光章當晚與耶魯師生代表、康乃狄克州眾議會友台小組主席萊恩（Kevin Ryan）與助理多數黨領袖邦賈納（Aundre Bumgardner）等人餐敘，就如何增進交流合作交換意見。（編輯：郭中翰）1130419