更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

傅崐萁訪中 綠委：不代表立法院 盼勿成台灣負心漢

2024/4/26 12:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北26日電）國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天將率部分國民黨立委訪問中國。民進黨團幹事長吳思瑤受訪指出，樂見國會議員促成更多交流，但此訪中團不代表立法院、台灣政府，希望要自律、勿犧牲台灣主體性，也不要只想當北京開心果，卻成台灣負心漢。

傅崐萁下午將率團訪問中國。根據北京方面的安排，傅崐萁一行將在27日上午前往小米汽車工廠等地參訪，下午擬有一場會見活動，並已要求駐京媒體提交拍攝器材清單。

吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪，對於傅崐萁將率團訪中時表示，民進黨立法院黨團提醒，當世界都在針對中國去風險化，國民黨卻執意要協助中國創造新的風險，且相關行程不透明，未對社會揭露。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

吳思瑤說，傅崐萁率領的訪中團立委人數，不僅不到1/10的民意，不能代表立法院，更沒有台灣政府公權力的授權，不是代表台灣政府，呼籲傅崐萁不要進行無謂、無效的交換。

吳思瑤強調，樂見國會議員在中國可以促成更多的交流與合作，但在沒有政府的授權下，能承諾對方的就相對有限，希望與傅崐萁同行的立委要自律，言所當言、為所當為，不要犧牲台灣的主體性，不要只想當北京的開心果，卻成台灣的「負（傅）心漢」。（編輯：林淑媛）1130426

#中國
#台灣
#民進黨立法院黨團
#吳思瑤
#傅崐萁
#立委
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.72