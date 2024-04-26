傅崐萁訪中 綠委：不代表立法院 盼勿成台灣負心漢

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（中央社記者王揚宇台北26日電）國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天將率部分國民黨立委訪問中國。民進黨團幹事長吳思瑤受訪指出，樂見國會議員促成更多交流，但此訪中團不代表立法院、台灣政府，希望要自律、勿犧牲台灣主體性，也不要只想當北京開心果，卻成台灣負心漢。

傅崐萁下午將率團訪問中國。根據北京方面的安排，傅崐萁一行將在27日上午前往小米汽車工廠等地參訪，下午擬有一場會見活動，並已要求駐京媒體提交拍攝器材清單。

吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪，對於傅崐萁將率團訪中時表示，民進黨立法院黨團提醒，當世界都在針對中國去風險化，國民黨卻執意要協助中國創造新的風險，且相關行程不透明，未對社會揭露。

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吳思瑤說，傅崐萁率領的訪中團立委人數，不僅不到1/10的民意，不能代表立法院，更沒有台灣政府公權力的授權，不是代表台灣政府，呼籲傅崐萁不要進行無謂、無效的交換。

吳思瑤強調，樂見國會議員在中國可以促成更多的交流與合作，但在沒有政府的授權下，能承諾對方的就相對有限，希望與傅崐萁同行的立委要自律，言所當言、為所當為，不要犧牲台灣的主體性，不要只想當北京的開心果，卻成台灣的「負（傅）心漢」。（編輯：林淑媛）1130426