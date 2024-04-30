勞工婦女團體呼籲準勞動部長何佩珊 兌現賴清德政見

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北30日電）五一勞動節將至，民進黨立委范雲與勞工及婦女團體舉行記者會，提出性別薪資透明化、職家平衡、醫護勞權、非典型工作者勞權、勞動教育等5大勞動政策改革訴求，呼籲準勞動部長何佩珊盡速兌現準總統賴清德競選政見、回應勞工期待。

民進黨立委范雲今天與民間團體舉行「內閣換新、勞權更新 五大勞動政策改革，刻不容緩」記者會。

范雲表示，過去4年，在民間、行政、立法共同努力下，促成基本工資連8漲、最低工資法、職災保險法的立法，性工法修正，強化職場性騷擾的保障等。不過，民間仍有期待。

針對醫護勞權部分，台灣護理產業工會理事長羅運生說明，衛福部雖已公布三班護病比，但獎勵規則模糊、缺乏逐步推動策略、未見政府或醫院引領標竿的精神，期望衛福部盡速規畫三班護病比立法。

台北市醫師職業工會會員代表江承凡表示，許多受僱醫師仍面臨契約1年1簽、訂定嚴苛最低服務年限、誇張競業禁止條款、不成比例違約金等情形，呼籲加速推動醫療法的醫師勞動權益專章。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良指出，很遺憾今年五一勞動節全國無法統一休假，呼籲新政府上任後立即宣布明年五一勞動節全國統一放假，彰顯政府對勞動權益保障重視。

全國產業總工會理事長江健興提到，台灣勞動與就業面臨前所未有的挑戰，但勞工權益保護與勞工團體政策參與卻不足，期盼賴政府能建立與勞工團體妥善、有效及誠信的溝通互動，化解勞資對立衝突，扭轉低薪與長工時，保障退休安全，向下紮根勞動教育，實現經濟平等、世代正義與公正轉型。（編輯：張若瑤）1130430