蔡明彥：520後中國是否藉軍演施壓台灣 將成關注重點

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（中央社記者吳書緯、游凱翔台北1日電）針對中共是否在520後發動對台軍演，國安局長蔡明彥今天表示，520之後從6月份到11月，因為是中共例行軍演的季節，所以中共會不會藉口進行軍事演習，來對台灣施加進一步壓力，這是國安局目前關注的重點。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥、行政院國土安全辦公室報告「如何強化國家關鍵基礎設施之韌性，以因應國安新型態風險威脅」，並備質詢。蔡明彥進入會議室前接受媒體聯訪。

針對中國全國政協主席王滬寧稱「沒人想打仗」的說法，蔡明彥表示，維持台海地區的和平穩定，是台灣最高的戰略目標，維持台海情勢的穩定，事實上是符合國際各方的利益，也包括對岸，所以台灣期待兩岸在維持台海和平穩定部分，可以一起來加強一些合作、表達善意，避免情勢失控。

至於中共是否於520後對台軍演，蔡明彥表示，目前看起來，中共對台施壓策略，還是和戰兩手，一方面施惠、一方面施壓，配合到各種灰色地帶操作與認知作戰，來影響到未來新政府兩岸政策走向。

蔡明彥說，特別要注意到，520之後，從6月到11月，因為是中共例行軍演的季節，所以進入中共軍演熱季，中共會不會藉口進行一些軍事演習，來對台灣施加進一步壓力，這是國安局目前正在關注的重點。

媒體詢問蔡明彥，對於國防部軍情局將情報工作由單線指揮改成群體協作，與國際情報模式有差距，國安局是否知情與支持。

蔡明彥說，軍情局的情報工作規劃，還是要尊重軍情局相關評估，這部分國安局還是會持續與幾個情報單位來交換意見，看用什麼方式來進行對中共的情報工作，會比較安全也會比較有效率。（編輯：蘇龍麒）1130501