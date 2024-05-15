陸專校慶 陸軍司令：擔任士官最強後盾共同面對挑戰

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（中央社記者吳書緯台北15日電）陸軍司令鍾樹明上將今天在陸軍專科學校67週年校慶表示，士官是陸軍不可或缺的基石，他會擔任所有士官最堅強後盾、站在同一陣線，一同面對與承擔這個時代的挑戰。

陸軍司令部表示，陸軍專科學校今天適逢創校67週年，由司令部、各一級單位士督長共同出席校慶，並邀集歷任專校校長、民間學校校長共襄盛舉。過程中，由專校學生實施閱兵分列，展現平時訓練成果。

鍾樹明指出，改革是為了建立「士官服從軍官指揮、軍官尊重士官專業」的良善制度，陸軍必須與時俱進，精進士官制度刻不容緩，而教育就是推展的起點。

他說，在教育方面，基礎、進修及深造教育，應考量實際作戰需求，制定符合陸軍所需的教育訓練目標，據以研修課程內容，並與部隊實務相結合，使學員生完訓後，具備足夠的專業能力，自信的勝任後續的職務。

鍾樹明特別要求新任司令部士官督導長林榮華，至各單位辦理巡迴座談，蒐整士官幹部對於制度變革的心得及意見，傾聽基層心聲，藉集思廣益，匯集眾人智慧，凝聚共識，共同參與精進士官制度的政策規劃。

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鍾樹明宣示會擔任所有士官最堅強的後盾，強調會與士官站在同一陣線，一同面對與承擔這個時代的挑戰，他說，每一位士官對陸軍而言，都是不可或缺的基石，期許陸軍專科學校學生和陸軍官兵充分展現「勇士精神」，秉持著「跟我來」信念，使陸軍戰力更加堅強茁壯。

陸軍指出，已故國防部總士官長韓正宏遺孀也特別參加校慶，鍾樹明表彰韓正宏做事踏實並勇於承擔的精神，其在任職陸軍司令部士督長期間，即推動制度革新，升任國防部參謀本部總士官長後，亦積極提升全體士官素質，是所有學生及幹部效法的典範。（編輯：謝佳珍）1130515