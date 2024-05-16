520就職紀念郵票金銀鑄錠亮相 寓意台灣與世界接軌

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（中央社記者溫貴香台北16日電）中華民國第16任總統副總統20日就職，中華郵政公司520當天推出紀念郵票、郵摺、金銀鑄錠等系列商品，運用總統副總統當選人頭像及台灣傳統建築特色的窗花，說明與世界接軌，而4枚郵票分別代表民主自由、科技創新、醫療救援及文化創意，寓意新政府將持續帶領台灣與世界建立連結。

總統府今天舉行520就職活動行前說明會，中華郵政公司副總經理楊素珠表示，為了慶賀第16任總統、副總統宣誓就職，中華郵政在520當天推出紀念郵票，一套4枚，以及小全張1張。郵票部分，設計採插畫風格，背景運用台灣建築技術上常看到的窗花，寓意是連結，表示台灣跟世界的接軌。

楊素珠說，小全張方面，以總統副總統照片設計，背景也是窗花，傳達總統、副總統持續帶領台灣跟世界建立連結。配合紀念郵票的發行，中華郵政也製作紀念郵摺、護票卡等。

楊素珠指出，中華郵政也製作紀念第16任總統副總統就職的金鑄錠、銀鑄錠以及金銀鑄錠珍藏組，是以小全張圖片，用最新的雷射雕刻技術呈現，因為是限量發行，每套裡面附有一張限量序號說明卡。

她表示，金鑄錠共1200套、銀鑄錠1000套、金銀鑄錠珍藏組520套。

此外，520就職典禮會場周邊規劃交通管制點計有18處，擴大彈性管制點計有12處，屆時台北市政府警察局會持續掌握整體交通狀況，視狀況進行擴大交通疏導，並隨時與廣播電台插播路況報導，可提前改道行駛避開管制區，並遵守員警指揮疏導，警方也呼籲大眾，當日盡量搭乘大眾運輸工具，以免耽誤寶貴時間。

國宴交通疏導部分，台南市政府公共運輸處長吳俁之表示，整備會場周邊安排近千格停車位，也針對友邦元首車隊進行禮遇，並加強沿線疏導；台南高鐵站前、福爾摩沙遊艇酒店前也將實施彈性交通管制。（編輯：蘇志宗）1130516

第16任總統副總統就職活動行前說明會16日在總統府舉行，現場展示金、銀鑄錠珍藏組等限量商品。中央社記者謝佳璋攝 113年5月16日

第16任總統副總統就職活動行前說明會16日在總統府舉行，現場展示第16任總統副總統就職紀念郵票等集郵商品。小全張圖案為正副元首眺望前方，背景襯以窗花，傳達總統、副總統將持續帶領台灣與世界建立連結。中央社記者謝佳璋攝 113年5月16日