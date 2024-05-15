慶第16任總統副總統就職 中華郵政發行紀念郵票

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）賴清德、蕭美琴當選第16任總統、副總統，中華郵政公司今天表示，將於20日總統、副總統就職典禮當天發行紀念郵票及金、銀鑄錠等限量集郵商品。

中華郵政發布新聞稿，20日發行「第十六任總統副總統就職紀念郵票」1套4枚及小全張1張，郵票面值分別為新台幣8元、15元各2枚、小全張面值28元。

中華郵政同時以小全張圖案為主題，推出第16任總統副總統就職紀念金、銀鑄錠及珍藏組等3款限量集郵商品，民眾可至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「i集郵」（https://stamp.post.gov.tw）訂購。

中華郵政說，這本套紀念郵票採4枚聯刷，以插畫設計，運用台灣傳統建築特色的窗花寓意「連結」，闡述台灣透過民主自由、科技創新、醫療救援及文化創意與世界接軌。

紀念郵票及小全張圖案簡介如下：

一、民主自由（面值8元）：以人民為主角，民眾以選票選擇自己的國家領導人。

二、科技創新（面值8元）：台灣的創新科技聞名全球，更在世界上扮演著舉足輕重的地位。

三、醫療救援（面值15元）：以搜救犬為主角，代表台灣有能力為世界提供醫療支援與災難援助。

四、文化創意（面值15元）：台灣在運動與文化藝術的軟實力，正慢慢在世界嶄露頭角。

五、小全張圖案（面值28元）：正副元首眺望前方，展望未來，背景襯以窗花，傳達總統、副總統將持續帶領台灣與世界建立連結。

中華郵政說，配合郵票發行，特印製郵票首日封、小全張首日封、貼（護）票卡、小全張護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於5月16日發售，並製作預銷首日戳套票封、小全張封及紀念郵摺1款，於郵票發行當日銷售，郵摺每本售價380元，內含郵票全張及小全張各1張。

中華郵政說，總統副總統就職紀念金、銀鑄錠及珍藏組系列商品委請中央造幣廠承鑄，以最新雷射雕刻技術及特殊拋模工法達成精緻浮雕與底紋之美，輔以典藏包裝盒、專屬提袋及加印限量序號之精美說明卡，深具紀念意義與珍藏價值。

總統副總統就職紀念黃金鑄錠（含金999.9/1000純金、重10公克）限量發行1200套，每套售價2萬8000元；紀念銀鑄錠（含銀999/1000）純銀、每枚重量1/2英兩，限量發行1000套，每套售價2520元、總統就職紀念金、銀鑄錠珍藏組限量發行520組，每組售價3萬520元。（編輯：陳政偉）1130515