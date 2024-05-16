曾建議不宜用文人國防部長 馮世寬：時空已經轉變

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（中央社記者吳書緯台北16日電）退輔會主委馮世寬出版回憶錄提及，曾向總統蔡英文建議，台灣的國情現況不宜用文人國防部長。馮世寬今天表示，時空已經轉變了，2016年是在海軍雄風三型反艦飛彈誤射事件的背景下，向蔡總統提出此事，「現在我沒有意見」。

即將卸任退輔會主委的馮世寬是總統蔡英文執政期間首任國防部長，今天發表「大鵬展翅—馮世寬回憶錄」新書。

馮世寬在回憶錄指出，在2016年海軍雄三誤射後，曾向蔡總統報告這起意外事件的經緯與如何防制的方法，並以雄三誤射為例，如果他是文人部長，可能一時無法掌握全盤狀況，更不要說如何適當處置，因此向蔡總統建議，文人部長是民主制度的一個象徵，台灣的國情現況實不相宜。馮世寬在回憶錄描述，蔡總統說「我不會用文人當部長」。

馮世寬今天於新書發表會接受媒體聯訪，被媒體詢問過去曾向蔡總統建議不宜用文人部長一事。

馮世寬說，時空已經轉變了，8年了，當初雄三誤射時，他才上任國防部長不到3個月，馬上很鎮靜的處理，因為下台是另外一回事，要把原因、改正的方法找出來，讓所有的國軍都以此警惕，不可以犯重複的錯誤。

馮世寬回憶，他很坦誠將所有事情跟總統報告後，再提到心裡面有個建議，假設是文人部長可能來不及處理這些事情，因為會驚慌，驚慌下的決定都不會是很正確。他在書中所描述的是當初的狀況。

至於現在，馮世寬說，「現在我沒有意見」。

總統當選人賴清德於4月25日公布，現任國安會秘書長顧立雄將擔任新政府的國防部長，顧立雄進入政壇前為律師，此次任命被視為自2000年國防二法通過後，台灣真正實現文人領軍的目標。（編輯：林興盟）1130516