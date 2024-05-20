賴總統就職演說 蕭旭岑：赤裸裸挑釁更違反憲法

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（中央社記者劉冠廷台北20日電）總統賴清德今天發表就職演說，馬英九基金會執行長蕭旭岑說，賴總統就職演說，直接表明「台灣是國家名稱」，將中華人民共和國視為外國的「新兩國論」，也完全不提兩岸人民關係條例，這是赤裸裸的挑釁，更違反中華民國憲法。

總統賴清德今天上午在總統府前廣場發表就職演說時表示，希望中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民選擇，拿出誠意，和台灣民選合法政府，在對等、尊嚴原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。

蕭旭岑下午透過新聞稿表示，在賴總統如此直接又赤裸地表態，等於往台獨方向靠攏，兩岸將陷入前所未有的危險境地。賴總統演說違反中華民國憲法的地方，包括根據中華民國憲法，兩岸同屬一中，大陸地區與台灣地區都屬中華民國，不是兩個國家，「說中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，違反中華民國憲法。

蕭旭岑說，根據中華民國憲法，國家名稱是「中華民國」，賴總統說「台灣也是國家名稱」，違反中華民國憲法。過去中華民國總統，也就是台灣領導人，從未承認「中華人民共和國」，而是以「大陸地區」稱呼。如果把大陸視為一個國家，違反中華民國憲法。

蕭旭岑指出，賴總統剛剛依據中華民國憲法就職，誓言有「余必遵守憲法」的文字，卻在擔任中華民國總統的第一天第一次公開演講，就帶頭違憲，如何向人民交代。可見賴總統在競選總統時說「中華民國憲法是災難」，反映心中真正的想法。

蕭旭岑也質疑，美國是否事先知情並支持，否則美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也不會公開發新聞稿祝賀賴總統就職，這在過去並不常見。但是倘若美國事先知情並支持，兩岸情勢將會陷入極端危險的境地。

蕭旭岑呼籲，賴總統應回應今年1月總統大選，有6成反對台獨的民意，如賴政府不願遵守中華民國憲法，就請修憲，不要赤裸裸地違憲，這等於欺騙民眾，危害兩岸和平，欺騙國際社會。（編輯：翟思嘉、蘇志宗）1130520