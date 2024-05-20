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布林肯賀賴總統就職 外交部：持續推動台美合作

2024/5/20 13:53
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（中央社記者吳昇鴻台北20日電）總統賴清德今天宣誓就職，美國國務卿布林肯發表聲明祝賀賴總統上任；外交部表示誠摯歡迎與感謝，並指出，政府將在既有堅實基礎上，持續與美國攜手推動台美間各領域的合作，捍衛印太區域的和平、穩定與繁榮。

外交部發布新聞稿表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發表聲明祝賀總統賴清德就職，外交部對美國政府第一時間祝賀表達誠摯歡迎與感謝。

外交部指出，布林肯在聲明中祝賀賴總統及台灣人民，表達期待與賴總統合作，推動台美共同利益與價值，以及維持台海和平與穩定，並感謝過去8年前總統蔡英文對台美關係的貢獻。

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外交部表示，布林肯繼今年1月祝賀台灣順利完成總統大選後，再度公開展現對台灣自由民主的強力支持，充分彰顯美國對台美關係的重視，反映台美「堅若磐石」、奠基於共享價值的夥伴關係。

外交部說，民主台灣為世界和平的舵手、世界繁榮的推手，未來政府將在既有的堅實基礎上，持續與美國攜手推動台美間各領域的合作，捍衛印太區域的和平、穩定與繁榮。（編輯：郭無患）1130520

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