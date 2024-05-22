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聖文森總理訪台最愛隱藏版行程 找總統級老師傅理髮[影]

2024/5/22 11:58（5/22 12:36 更新）
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聖文森及格瑞那丁總理龔薩福與圓山飯店商店街老理髮師邱炎鐘雖然語言不通，但默契十足。中央社記者黃雅詩攝 113年5月22日
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（中央社記者黃雅詩台北22日電）聖文森及格瑞那丁總理龔薩福訪台12次，最念念不忘的「隱藏版行程」竟是理髮。他透露，每次下榻圓山飯店，都會找曾為前總統蔣經國、李登輝理髮的邱炎鐘幫他打理儀容，兩人語言不通，見面卻如老友擁抱。

龔薩福（Ralph Gonsalves）昨天接受中央社專訪後，透露下個行程是「理髮」，並親切邀請記者同行，見證他與今年82歲的「總統理髮師」邱炎鐘之間的好交情。

龔薩福熟門熟路步行到圓山飯店商店街，滿頭白髮的邱炎鐘已在門口等候，龔薩福立刻給邱炎鐘一個大大擁抱，邱炎鐘以英語簡單問候歡迎，讓龔薩福吃了一驚「你的英文進步了!」。

邱炎鐘的理髮店內僅有3張椅子，沖洗台架在理髮椅前方，充滿老式懷舊風格。擔任聖文森總理長達23年的龔薩福說，他很喜歡這裡的歷史感與氛圍，一切都如此經典。

龔薩福與邱炎鐘語言不通，剪髮全靠「默契」。龔薩福一坐下，邱炎鐘替他披上雪白圍布，拿起剪刀就開始俐落修剪，絲毫不像許多現代髮廊，客戶要拿髮型書、手機照片溝通良久。龔薩福說，「我信任大師經過長年歲月磨練出的精湛手藝，這是科技無法取代的」。

龔薩福還特別請來聖文森隨行攝影師，錄製他剪髮過程。他向邱炎鐘打趣，邱炎鐘現在不只曾是台灣前任總統的專屬理髮師，還會紅到加勒比海，成為國際級理髮師。

邱炎鐘曾為前總統蔣經國理髮十幾年，從2000年到2021年替前總統李登輝剪髮，台積電創辦人張忠謀婚前也是常客。不過邱炎鐘從不以此顯擺，個性低調樸實，他笑說，他見到台北市長蔣萬安時，都不曾提到曾為蔣萬安的爺爺蔣經國剪過十幾年頭髮。

邱炎鐘說，只要身體允許，他就會繼續服務客人，龔薩福個性隨和、沒有架子，他很高興龔薩福喜歡他的技術，「希望我做的這些事，也可以幫助到台灣的外交」。（編輯：郭無患）1130522

聖文森及格瑞那丁總理龔薩福訪台12次，幾乎每次都會去找圓山飯店商店街老理髮師邱炎鐘幫忙打理門面，兩人見面立刻像老友般親切握手擁抱。中央社記者黃雅詩攝 113年5月22日
聖文森及格瑞那丁總理龔薩福訪台12次，幾乎每次都會去找圓山飯店商店街老理髮師邱炎鐘幫忙打理門面，兩人見面立刻像老友般親切握手擁抱。中央社記者黃雅詩攝 113年5月22日
#聖文森
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