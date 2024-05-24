國會職權修法引發抗議 竹科媽媽邀集北上聲援

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（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）立法院今天續審國會職權修正相關法案，數千人湧入立法院周邊抗議。1名臉書網友「許美華」近日發文分享，有竹科媽媽在街道舉標語，邀有意願者一起北上聲援及表達立場。

立法院今天續審國會職權修正相關法案，超過50個民團上午號召民眾在立法院外青島東路與濟南路集結，要求將立法院職權行使法與中華民國刑法藐視國會罪等修法草案退回委員會重審，人數估達數千人。

臉書（Facebook）名稱「許美華」日前發文指出，竹科媽媽Eva為抗議立院職權修法，近日到國立清華大學校門外舉「國會濫權，民主倒退」標語，吸引許多民眾關注。

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許美華說，竹科媽媽其實都很關心政治，她也邀集有意願、方便的媽媽今天一起到立法院周邊，聲援及表達立場。她今天發文說，上午10時30分台北市青島東路已坐滿人，她就在附近。

貼文一出引發熱議，有網友留言表示想要陪這名竹科媽媽一起舉牌，也有人表示「給願意發聲的每個人最大敬意」，1名網友留言說「嘉義中年地方媽媽已經買好票了」，準備北上聲援。（編輯：林恕暉）1130524