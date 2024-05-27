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賴總統淡海科學城計畫 新北：中央已進行規劃

2024/5/27 19:42
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（中央社記者王鴻國新北27日電）總統賴清德去年於競選時曾提出淡海二期推動科學城計畫，新北市經發局長何怡明今天在議會答詢時證實，科學城將於淡海二期產業專區推動，經濟部及國科會已邀地方共同規劃中。

賴總統在去年大選期間提出「新北一二三」政見，其中以淡海科學城及基隆河谷黃金廊帶為新北「二大發展核心」。國民黨議員陳偉杰今天在議會質詢時表示，淡海新市鎮二期開發是由中央進行規劃，他想知道新政府對於淡海科學城的態度。

何怡明表示，由淡海二期產專區推動科學城的部分，目前正由經濟部和國科會進行優先規劃中，市府也一直和中央有在討論，主要基地會在淡海二期下圭柔山附近約135公頃的產業專區用地。

她表示，市府建議中央未來規劃引進的產業，可朝向以綠能、高科技製造、智慧物流，以及地方傳統等低污染產業為主，兼顧高科技及地方產業發展。

她強調，淡海新市鎮二期發展區至今尚未進行開發。如果有先開發科學園區或產業園區，除可解決產業用地不足窘境，也可形成多元產業鏈、帶動在地就業機會及自成便利生活圈，市府樂見其成。（編輯：陳清芳）1130527

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