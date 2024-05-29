民進黨721召開全代會 賴清德盼黨內意見充分表達

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（中央社記者葉素萍台北29日電）民進黨今天召開中執會確認全國黨員代表當選人名單，並預計7月21日召開全代會，改選最高權力核心中常委、中執委。黨主席賴清德說，政黨內部的競爭和活力相當重要，必須要讓黨內意見能夠充分表達，才能更貼近社會民意。

民進黨黨職選舉26日改選全國黨員代表，民進黨中執會今天確認全國黨員代表當選人名單。

民進黨主席賴清德今天在中執會發表談話表示，日前全國黨代表及各縣市主委、縣市黨代表的選舉已圓滿落幕，他要感謝所有協助舉辦選舉的中央地方黨部人員與黨員。

賴清德說，民主社會中，政黨內部的競爭和活力相當重要。必須要讓黨內的意見，能夠充分表達，才能更貼近社會民意。

賴清德表示，要恭喜所有獲選者，願意扛起責任、一起推動台灣民主發展；也要勉勵所有參選人員，要繼續在不同位置，共同努力，社會才會進步。

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民進黨員日前投票選出309席票選全國黨代表，再加上由立委、直轄市議員、歷任黨主席、縣市長等黨公職所組成的308席當然黨代表，這617票將在7月全代會時改選中執委、中評委。

按照規定，全國黨代表選出30席中執委後，再從這30席中執委裡選出10席中常委。目前民進黨最高決策機關中常會的派系權力結構，包括新系3席、蘇系1席、綠色友誼連線1席、正國會2席、英系2席、湧言會1席。（編輯：謝佳珍）1130529