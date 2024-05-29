大法官不受理勞保釋憲案 立委籲設公共年改委員會

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（中央社記者郭建伸台北29日電）31位立委日前指出勞保現行制度註定破產，對此聲請釋憲，但大法官裁定不受理。民眾黨立委張啓楷今天說，政府撥補勞保只能治標、不能治本，應仿效瑞典制度設置「公共年金改革委員會」，以凝聚社會共識。

前民眾黨立委賴香伶等31位立委認為現行勞保制度潛藏鉅額負債，依現制勞保註定只能走向崩潰，而有違憲疑慮，聲請法規範憲法審查。憲法法庭認為不符合聲請要件，裁定不受理。

張啓楷今天與國家公益發展協進會理事長黃丙喜、前民眾黨立委賴香伶與張其祿舉行「勞保改革釋憲案被結案，世代正義的社會保障誰來顧？」記者會。

賴香伶表示，大法官這次聲請案中忽視第10屆的立法委員早已多次質詢、修法提案，並以預算決議等方式積極「行使其職權」，大法官卻在收案權上自我設限、抱著多一事不如少一事的心態逕自結案，她無法接受大法官不受理釋憲。

賴香伶表示，立委連署聲請釋憲案，是期待司法、行政、立法各部門皆都能對憲法所明訂保障的社會安全制度能有積極的作為及改革，但至今無政府部門有效負責，更沒人想要面對解決勞保困局，只求推諉卸責。

張啓楷表示，前總統蔡英文曾說「勞工是她心頭上最軟的一塊肉」，結果勞保年金改革卻隨蔡總統卸任一起下課，其實政府撥補勞保只能治標、不能治本，甚至在某一程度上還增加國家財政的非預期性支出，並連動增加國債負擔。

張啓楷表示，勞工才是經濟發展的火車頭，撥補並非有效的改革，因此他也呼應賴香伶過去提出，政府應仿效瑞典制度設置「公共年金改革委員會」，以凝聚社會共識，使青年世代與老年經濟安全的社會保障制度皆能進入改革工程。（編輯：蘇龍麒）1130529