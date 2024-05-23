勞動部長何佩珊：政府撥補勞保 負最終支付責任就是改革

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（中央社記者吳欣紜台北23日電）外界關注勞保基金財務問題，勞動部長何佩珊今天表示，「政府在勞保不會倒」，強調政府挹注、撥補勞保基金，就是負最終支付責任，「財務的撥補就是一個改革」。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請何佩珊列席報告業務概況並備質詢，這是何佩珊上任後首次到立法院備詢，於會前接受媒體詢問勞保改革進度時做上述表示。

何佩珊表示，總統賴清德520就職演說明白揭示，「政府在勞保不會倒」，其內涵就是政府執政有能力發展經濟、確保政府有足夠財政能力對勞保進行挹注跟撥補，這就是撥補入法中的政府負最終支付責任改革。

何佩珊說，政府已經撥補勞保4年，勞保基金水位也到新高，有新台幣9941億元，因此勞保財務相對穩健，沒有破產危機，請勞工朋友放心。

針對媒體進一步詢問「勞保沒有要改革了嗎」，何佩珊則強調，政府負最終支付責任就是一個改革，也已經透過撥補勞保財務進行實踐，「勞保的改革已經做4年了，財務的撥補就是一個改革」。

另外，針對勞工團體希望再修勞基法恢復國定假日一事，何佩珊說，勞基法「修一法而動全身」，任何關於勞基法的修法都必須謹慎為之。（編輯：方沛清）1130523