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何佩珊掛保證「不是來砍年金」 曝勞保年改方向

2024/5/24 17:08（5/24 17:36 更新）
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勞保基金財務問題受外界關注，勞動部長何佩珊（右2）24日強調，「我不是來砍給付」，未來勞保改革一定是朝更多元、永續方式思考，「不是在瘦鵝身上拔毛」，希望朝這方向努力。中央社記者吳欣紜攝 113年5月24日
勞保基金財務問題受外界關注，勞動部長何佩珊（右2）24日強調，「我不是來砍給付」，未來勞保改革一定是朝更多元、永續方式思考，「不是在瘦鵝身上拔毛」，希望朝這方向努力。中央社記者吳欣紜攝 113年5月24日
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（中央社記者吳欣紜台北24日電）勞動部長何佩珊針對勞保年改問題拋出「撥補就是改革」引發外界議論，何佩珊今天強調，「我不是來砍給付」，未來勞保改革必須朝多元、永續方式思考，改法一定要不一樣。

根據勞保精算報告，勞保基金潛藏破產危機，但由於政府撥補及近年的勞動基金投資績效佳，破產年限從原本2026年延後至2028年。

外界關注勞保基金財務問題，何佩珊昨天在立法院表態「撥補就是改革」，引發外界議論。她今天與媒體茶敘時再次說明她對勞保年改的看法，強調「我不是來做勞保年改，也不是砍大家給付，是希望在永續發展情況下經營勞保、讓大家更有信心」。

何佩珊今天表示，勞動部2017年時曾經提出勞保改革修正案，那時候將政府支付最終責任入法，所以「撥補就是改革」，已經在實踐當時的法條，顯見未必通過修法，只要執政者有意願、有足夠財政能力就做得到。

何佩珊以過去前總統馬英九執政時代來對比並坦白表示，「他們其實是做不到的」，2013年勞保精算報告公布，出現勞保2027年會破產的說法，造成勞工去急領退休金，即便當時他們想修法仍遇到種種困難、財政能力不夠也連撥補都拿不出來，造成勞工更恐慌。

何佩珊說，2018年勞保首次出現收不抵支狀況，但是當時前行政院長蘇貞昌就立刻決定撥補，因此連4年撥補勞保基金，相比兩個政府態度，「勞保沒有危機，只有政府處理不當才有危機」。

何佩珊強調，她接任部長的首要任務就是要讓勞工朋友放心，「我不是來做勞保年改、我也不是來砍大家給付」，希望能在一個永續發展狀況下來經營勞保，讓大家對勞保更有信心。

「只要做到讓勞工朋友有信心、不要搶著領」，何佩珊說，大家會很有餘裕處理勞保問題。

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何佩珊也強調，因為人口結構、就業形態改變，勞保改革改法一定要不一樣，不可能像過去多繳少領延後退，「這種方法絕對行不通」，因為只會導致抗爭、對政府失去信心。

何佩珊表示，搭配加速推動中高齡就業、家庭看護工納入勞保等，有很多開源方式，且法律還有提高費率的空間，另外也希望爭取每年撥補不低於新台幣1200億，未來勞保改革一定是朝更多元、永續方式思考，「不是在瘦鵝身上拔毛」，希望朝這方向努力。（編輯：陳政偉）1130524

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