駁勞基法修惡推手 何佩珊：勞工經濟工時都更好

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（中央社記者吳欣紜台北23日電）勞動部長何佩珊因過去曾參與勞基法修法，被勞團認為是勞基法二修推手。何佩珊今天表示，當時修法是增加運作彈性，「沒有修惡」，修法後經濟創新高，勞工經濟跟工時也更好。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請何佩珊列席報告業務概況並備質詢，這是何佩珊上任後首次到立法院備詢，民眾黨立委陳昭姿以及國民黨立委陳菁徽都對何佩珊的經歷提出質詢。

陳昭姿指出，過去何佩珊曾參與勞工運動而被判刑，「相信勞工仍然是你心中最軟的一塊」，希望部長任期內可以推動對勞工權益有幫助的法案。

何佩珊表示，那確實是自己35年前的經驗，年輕時有人道關懷的心，現在一定會秉持著人道關懷的心對勞工朋友做最大的施政努力。

勞基法2016年修法時，時任行政院副秘書長的何佩珊當時發言被認為發言向資方靠攏，而被勞團質疑是勞基法二修推手。

何佩珊對此表示，當時的勞工朋友可能有些誤解，修法過程中並沒有修惡，只是讓法律有彈性，而這部法律修法後已經運作6年，事實上也運作得很好，所以經濟才創新高，勞工經濟跟工時也相對更好。

何佩珊並向立委強調，自己絕對會多傾聽勞工朋友的心聲。（編輯：管中維）1130523