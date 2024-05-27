31立委指勞保現制註定破產聲請釋憲 大法官不受理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北27日電）前民眾黨立委賴香伶等31名立委認為現行勞保制度潛藏鉅額負債，依現制勞保註定只能走向崩潰，而有違憲疑慮，聲請法規範憲法審查。憲法法庭認為不符合聲請要件，裁定不受理。

賴香伶等人認為，勞工保險條例有關保險費、保險給付、保險基金及經費等規定，導致勞工保險基金即將用罄，違反代際正義原則，牴觸憲法第153條、第155條、憲法增修條文第10條第8項規定之意旨，聲請法規範憲法審查。

憲法法庭指出，立法院為國家最高立法機關，於制定或修正法律時，本應自行審定符合憲法意旨的條文。倘法律公布施行經相當時日，立法委員認有違憲疑義，自應先行提出修正案，並於確定修法未成後，由少數之四分之一以上立法委員聲請法規範憲法審查，才符合司法院釋字第603號解釋「修法未果」意旨無違，從而符合憲訴法的「行使職權」要件。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

憲法法庭表示，勞保條例分別於民國68年、89年及97年修正公布，經施行相當時日，聲請人雖然不是議決通過相關規定的立法委員，但如果確信規定有違憲疑義者，應先行使其憲法所賦予的修法權限而未果後，聲請法規範憲法審查，才符合憲訴法第49條的規範意旨。

憲法法庭指出，部分聲請立委曾就部分條文分別提出新增及修正草案，但至提出本件聲請案為止，新增及修正草案仍在立法院有關委員會審查中，不符「修法未果」意旨，也不構成「行使職權」要件，裁定不受理。（編輯：李錫璋）1130527