手機訊號監控爭議 國民黨要賴總統出面說清楚

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（中央社記者劉冠廷台北30日電）民進黨政策會執行長王義川稱手機訊號定位分析出立法院外的群眾及年齡，引發質疑。國民黨今天表示，在未獲得當事人同意的情況下，利用手機訊號分析群眾，這是對個人隱私的嚴重侵犯，要求身兼民進黨主席的總統賴清德出面說清楚，不要讓民眾恐慌。

民進黨發言人吳崢回應表示，王義川參考坊間常見的各種數據分析與調查研究所做出的媒體評論，絕無涉及個資問題，民進黨並無相關設備，也非民進黨進行的調查，更絕無可能有國家機器介入情事，請在野切莫再做不實揣測。

王義川日前在電視節目中指出，可用手機訊號定位分析出在立法院外頭的群眾年齡，與之前太陽花群眾有沒有重複等，引發監控及侵害人權等質疑。

國民黨今天召開記者會，國民黨革命實踐研究院長林寬裕質疑，在未獲當事人同意的情況下，利用手機訊號分析群眾，這是對於個人隱私的嚴重侵犯，也讓人合理懷疑國家機器有違法運作。

他也向王義川提出包括資料究竟從何而來、有無業者被迫提供資料、資料已經蒐集多久、這些資訊由誰保管並持有等10個問題，希望王義川能夠回答。

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林寬裕說明，這件事情出自於民進黨政策會執行長，絕非事後辯稱任何行動業者都可以推估，因為其中包含年齡、性別等詳細個資，凡是使用任何個人資訊，都必須經由當事人同意，但問題在於未經當事人的同意，而且執政黨牽涉其中，因此，到底民進黨有無扮演什麼角色，希望賴總統出面說清楚。

與會的國民黨立委葛如鈞則強調，手機有可能記錄或廣播使用者的行為或位置，但不管是電信公司或網路公司，都無權對外提供或加以分析，即便電信公司可以合法販售無個資疑慮的資訊，也應該無法回推出個人行蹤，不包含性別、年齡、地址等資訊，因此，是無法回推計算出某個活動的人流交叉比對分析。（編輯：蘇龍麒、張若瑤）1130530