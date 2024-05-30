提升消防救災勤務安全 行政院核定260億元中長期計畫

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（中央社記者賴于榛台北30日電）行政院長卓榮泰今天說，政府將持續支持基層消防所需的救災物力及人力，提升勤務安全，目前已核定約新台幣260億元的中長期計畫，盼透過多元方式增補消防人力及強化消防救災訓練，並輔以科技防救災。

新竹市晴空匯集合式住宅大樓火警，造成兩名消防員不幸殉職。行政院發言人陳世凱今天主持行政院會後記者會時指出，卓榮泰在院會中非常遺憾兩名消防人員殉職，也表達深沉哀悼。

陳世凱說，卓榮泰在事發當天請內政部長劉世芳、消防署長蕭煥章赴現場，除對罹難人員家屬表達誠摯關切與慰問，更要全力協助撫卹、追晉等後續處置。

陳世凱轉述，卓榮泰說，政府是第一線消防人員最強而有力的保障與後盾，行政院將支持基層消防員所需救災物力及人力，提升消防人員救災勤務安全，除了目前已核定消防署約260億元的長期計畫，並在24日批准核列經費19億元，藉以充實直轄市、縣市政府消防機關外勤消防人員個人救災裝備。

卓榮泰說，消防署提報建構消防人員工作安全衛生作業的中程計畫，目前提報國發會審議中，行政院後續也將全力支持。

他表示，未來將透過多元方式增補消防人力及強化消防救災訓練，輔以科技防救災，全力支持充實消防人員物力及設備設施、安全訓練，期望能使第一線救災人員量能逐步到位。（編輯：蘇志宗）1130530