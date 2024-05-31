中國取消ECFA部分關稅減讓 經貿辦：風險損害可控

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（中央社記者賴于榛台北31日電）中國今天再宣布取消ECFA部分關稅減讓，將影響潤滑油、基礎油等134商品。行政院經貿談判辦公室說，對於相關經濟脅迫已有準備，遭宣布取消的相關商品的風險與損害，都在可控制範圍。

中國國務院關稅稅則委員會今天公布第2批中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）部分產品關稅減讓公告，預計6月15日起，中止潤滑油基礎油、競賽型自行車、部分紡織品等134個原產於台灣進口商品的關稅減讓。

經貿辦晚間透過新聞稿指出，中國去年4月啟動對台灣貿易壁壘調查案，並於12月逕自做出認定，還片面宣布中止12項ECFA早收石化產品關稅優惠。經貿辦說，此案屬世界貿易組織（WTO）規範的範疇，中方也是透過WTO機制通知台灣駐WTO代表團，因此政府多次呼籲中方盡速依據WTO相關規範與台灣協商。

經貿辦表示，中方始終未作出回應，今天又再度宣布片面中止134項ECFA早收項目優惠關稅，已嚴重違反WTO基本規範。

經貿辦說，兩岸都是WTO會員，更是全球經貿體系的重要成員，理應秉持負責任的態度，在WTO架構與規範下，就彼此關切的經貿議題進行協商，尋求解決方案，但中國一再以政治力干預國際經貿的行為，嚴重悖離以規則為基礎的國際經貿秩序。

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對於中國再次祭出取消ECFA部分關稅減讓作法，經貿辦說，政府對此早有掌握，並預作因應準備，而此次中方再度中止的部分ECFA早收產品，其風險與損害都是在可控制範圍，政院已請各主管單位持續與業者溝通，並對受影響的中小企業等業者提出及時的協助與輔導機制。

經貿辦強調，兩岸同屬WTO會員，兩岸貿易爭端與分歧問題，皆應循WTO爭端解決機制處理解決，中國應立即停止對台灣不理性的經濟脅迫行為，秉持WTO規範，立即與台灣展開協商，共同承擔國際責任，謀求互利共榮的經貿與兩岸關係。（編輯：林興盟）1130531