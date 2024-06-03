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立院擬修財劃法 黃偉哲：應獎勵用心經營地方資優生

2024/6/3 19:16（6/3 19:46 更新）
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台南正統鹿耳門聖母廟廟徽親子園區3日舉行啟用典禮，市長黃偉哲（中）出席致詞。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年6月3日
台南正統鹿耳門聖母廟廟徽親子園區3日舉行啟用典禮，市長黃偉哲（中）出席致詞。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年6月3日
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（中央社記者楊思瑞台南3日電）立法院財政委員會將審查財政收支劃分法修正案，台南市長黃偉哲今天表示，給地方更多財政自主權是好事，但應考量各地資源多寡及經營用心程度，獎勵用心經營地方資優生。

黃偉哲今天出席正統鹿耳門聖母廟廟徽親子園區啟用典禮，會後接受媒體聯訪被問到對財政收支劃分法修正草案看法。

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黃偉哲表示，長久以來，無論民進黨或國民黨執政，中央與地方財政收支劃分不是很平均，給地方更多財政自主權是好事，但要如何劃分，絕不是一個人說了算，也不是大刀一揮就可決定；修法很好，但應獎勵用心經營地方資優生，而不是獎勵亂花錢的地方，要好好區隔清楚。

他說，每個地方有各自不同特色，有些是地廣人稀，有的是人口稠密，如何劃分財政收支，應考量各地方本身資源多寡，以及對地方財政是否努力經營，如果只是拿錢「大撒幣」也不好，應該要福國利民、對地方有幫助，若有些地方取得更多經費卻大肆揮霍，反而對整體發展沒幫助。（編輯：陳仁華）1130603

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