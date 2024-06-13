強化消防職安 政院核定260億元增人力添裝備

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記賴于榛台北13日電）行政院會今天通過「提升消防救災安全精進方案」，共研提22項中程計畫，總經費新台幣260億元，期盼透過法規修正、增補消防人力、導入科技救災，以及強化個人裝備與汰換老舊消防車輛等推進消防職安工作。

行政院會今天通過內政部所提的「提升消防救災安全精進方案」，透過強公安、保職安、增人力、添裝備、汰車輛、優廳舍、精訓練等7大面向，提出22項中程計畫藉以強化消防職安，其中包含修改消防法，提高業者防災責任，以及增列消防員安全衛生專章、擴增消防訓練中心容訓量達1300名。

另外，計畫也導入科技救災及強化個人裝備，預計至明年為止，協助地方消防機關充實紅外線熱顯像無人機88組、救災機器人88台與消防人員個人裝備5萬餘套；同時持續汰換老舊消防車輛346輛，並將充實核生化災害處理車輛等特殊消防車輛約181輛與特殊裝備器材。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

行政院發言人陳世凱今天主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰院會中指出，「消防安全，生命至上」是政府施政的核心價值，政院已核定22項中程計畫，總經費約260億元，其中包含擴大導入無人機、救災機器人等科技救災方式，以及購置新式救災車輛及裝備器材，皆可提升勤務安全、強化救災量能，請相關單位務必要積極推動、確實執行。

消防署在院會後補充強調，整體經費來源包含中央特別統籌分配款83億元，以及中央公務預算125億元、地方政府公務預算53億元，且地方縣市是視財務負擔能力分擔。（編輯：張若瑤）1130613