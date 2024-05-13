立委盼警消可組工會 許銘春：日本與新加坡也不允許

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（中央社記者林敬殷台北13日電）在野黨立委提案修工會法納入警消，15個縣市反對。銓敘部次長朱楠賢今天表示，多數縣市政府認為相關配套不完整，現行還不適宜用工會法。勞動部長許銘春則指出，連日本和新加坡也不允許消防員組工會，擔心勞工罷工權影響社會安全。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查工會法部分條文修正草案、勞基法部分條文修正草案、中高齡者及高齡者就業促進法部分條文修正草案等案。

包括民眾黨立委陳昭姿等多位立委都指出，韓國已允許消防人員組工會，「台灣不能看不到韓國的車尾燈」。不過，許銘春提到，日本和新加坡也不允許消防員組工會，擔心勞工的罷工權會影響社會安全。

國民黨立委涂權吉則建議，可以在限制消防人員罷工的條件下，允許消防人員組工會，教師也可以組工會，為什麼消防人員不可以。許銘春回應，教師是屬於「廣義的」公務人員，且教師和消防人員還是不同。

不過，國民黨立委王育敏質疑，銓敘部跟消防署雖然有調查縣市的態度，但有問過基層的消防人員嗎，工會法和公務人員協會法最大的差別在於有無爭議權，也就是罷工權，不要把工會視為洪水猛獸，否則為什麼世界各國允許消防人員組工會的，也未給予爭議權，如果某些情況無法一步到位，也要去做，政府現在就是拖，沒有人問就放著，如果有心，方案老早就提出。

民進黨立委林月琴詢問，工會可以只有勞工參加，但公務人員協會法不能抗拒長官的參加，為什麼不同意適用工會法，有什麼困難之處。

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朱楠賢回應，主要是相關配套沒有完整，現行不適合用工會法，一旦相關協商機制在協會法沒有辦法得到保障，相關爭議權在協會沒有辦法得到施展，才會考慮用工會法。他強調，協會法放寬後，長官和下屬可以用更對等的關係對話，高低沒有那麼明顯。

林月琴表示，地位和籌碼要對等才有對話，有沒有機制去平衡，協商機制是否完備，銓敘部應將修法盡速送到立法院。（編輯：張若瑤）1130513