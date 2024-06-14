藍營甲動救國團條款付委審查 綠委批國產變黨產

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（中央社記者林敬殷台北14日電）行政院對立法院國會職權修法所提覆議案，今天在立法院會交付全院委員會審查。此外，由國民黨立委游顥、馬文君等提出為救國團解套的政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案，今天經由表決，也付委審查。

總統賴清德11日核可行政院6日提出立法院職權行使法、中華民國刑法等修正案的覆議理由書，行政院隨後依憲法移請立法院覆議，並重申修法窒礙難行，盼立法院再次審視法案，找出符合憲法與國家利益的最大共識。

覆議案付委審查前，立法院長韓國瑜也宣讀朝野黨團昨天協商結論，全院委員會將於19及20日舉行，並邀請行政院長卓榮泰列席說明，覆議案於21日院會進行記名投票表決。

至於6月7日在立法院會被民進黨立法院黨團提案退回程序委員會，由國民黨立委游顥等人提出為救國團解套的政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案，於11日捲土重來，排入今天院會的報告事項議程。

不同於上次院會，國民黨團昨天下達甲級動員。當民進黨團立委再次提出要求退回程序委員會，國民黨立委馬上表示反對，韓國瑜裁示表決，院會響鈴7分鐘，國民黨立委隨即魚貫進入議場。

眼見8位台灣民眾黨立委未出席，民進黨立委林楚茵、王美惠等人大喊「民眾黨放水」、「薪水小偷」、「護航」、「國產變黨產」，國民黨立委則回應「救國團是公益團體」。

表決結果，民眾黨8席立委全部缺席，國民黨立委以52比49贏下表決，該案順利付委審查。

黨產會認定救國團為國民黨附隨組織，財產中如墾丁青年活動中心等共61筆土地、建物及現金新台幣13億9449萬7912元為不當取得之財產，命其移轉為國有。（編輯：張若瑤）1130614