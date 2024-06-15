G7再度挺台參與國際 府：持續與理念相近國家合作

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（中央社記者溫貴香台北15日電）總統府發言人郭雅慧今天感謝G7成員再度以具體行動，展現對台海和平穩定及台灣參與國際事務的支持，並表示，台灣仍將持續與理念相近國家合作，共同守護民主、自由、法治與人權等普世價值。

七大工業國集團（G7）領袖峰會於13日至15日在義大利阿普利亞（Apulia）召開，G7領袖會後發布聲明，內容重申維持台海和平穩定對國際安全及繁榮不可或缺，支持台灣有意義參與國際組織。領袖也關注中國在南海的行為，並呼籲北京停止向俄轉讓軍民兩用物資。

郭雅慧透過新聞稿表示，G7成員再度以具體行動展現對台海和平穩定及台灣參與國際事務的支持，總統府表達誠摯感謝。

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郭雅慧說，該聲明也再次強調，反對任何單方面透過武力或脅迫，改變現狀的企圖，同時關注中國在南海的行為，多次妨礙他國公海航行自由。

郭雅慧強調，台灣位處民主防線最前緣，也是區域及國際社會負責任的一員，雖然外部面臨中國灰色地帶軍事威脅，與複合式的經濟政治脅迫之下，台灣仍將持續與理念相近國家合作，共同守護民主、自由、法治與人權等普世價值。（編輯：郭無患）1130615