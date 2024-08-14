日前外務大臣：賴總統表態維持現狀 提升嚇阻力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北14日電）來台訪問的日本眾議員、前外務大臣前原誠司今天表示，原先對總統賴清德的「獨立傾向」有些擔憂，但賴總統在接見時，明確表示願意維持現狀，並承諾提升嚇阻力以及經濟、國防力量。

日本跨黨派國會議員組成的「思考日本安全保障議員之會」代表團今天結束訪台行程，共同團長眾議員、前防衛大臣石破茂接受媒體訪問時表示，這次訪台非常有意義，與賴總統、副總統蕭美琴進行意見交流，就確保區域和平穩定以及提升嚇阻力等議題討論。

石破茂強調，希望未來能提升日台會面的頻率，這與台方立場一致。

被問及自民黨來台與會的層級，石破茂則說，來台灣接觸的層級是幹事長以下的層級，目前是由自民黨的青年局負責與台方交流，而這是否已足夠，將在黨內討論。

同為共同團長的眾議員、前外務大臣前原誠司坦言，原先對賴總統的「獨立傾向」有些擔憂，但賴總統明確表示願意維持現狀，並承諾提升嚇阻力以及經濟、國防力量，並與共享法治、自由、民主價值的國家共同確保區域和平穩定，與日方立場一致；期望未來雙方保持溝通，提升彼此認知。

眾議員、前防衛大臣中谷元則指出，近年來中國的飛彈數量與核子武器數量已造成區域威脅，透過核嚇阻力來取得平衡有其必要性；海上安全方面，這次訪台也感受到，各國不容許以武力改變現狀的共同認知。

眾議員、前防衛副大臣渡邊周說，他雖然來自在野的立憲民主黨，但對台立場與執政黨一致；中國鼓勵自己的國民當間諜，但對外國人訂定反間諜法，為了不讓香港悲劇重演，日本與台灣進一步提升關係相當重要。

眾議員、前首相輔佐官北神圭朗也說，台灣對日本來說是重要的夥伴，為維持印太區域的和平穩定，「日台關係一定要提升」，且日台關係不僅止於國家利益，日台之間還有信任紐帶，在日本遇到災害時，都會收到來自台灣的溫馨幫助。（編輯：林興盟）1130814

延伸閱讀 總統感謝岸田文雄對台堅定支持 昨晤石破茂相談甚歡