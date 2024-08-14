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林佳龍：台灣處第一島鏈重要位置 與日共同面對威脅

2024/8/14 20:41（8/14 21:05 更新）
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（中央社記者楊堯茹台北14日電）外交部長林佳龍今天在社群媒體指出，他於日本跨黨派議員「思考日本安全保障議員之會」午宴提及台日美安保的重要性，並指出，台灣地處第一島鏈的重要位置，必須確保國防守勢，和理念相近國家共同面對威脅。

外交部長林佳龍今天午宴日本跨黨派議員「思考日本安全保障議員之會」訪團。林佳龍於臉書發文表示，他在宴會上對日本九州震災表達深切關懷，並感謝日本首相岸田文雄對台灣立場的堅定支持，讓台日關係不斷成長、深化。

林佳龍說，台灣與日本在貿易、文化及觀光等領域有著緊密連結與合作，更在民主、自由與和平的普世價值上堅定同行；台日在台海區域安全穩定面臨共同的挑戰，台灣將繼續與日本及其他民主夥伴攜手合作，共同促進全球和平與繁榮。

林佳龍指出，面對威權勢力擴張，日本前首相安倍晉三曾說，「台灣有事，就是日本有事，也等同日美同盟有事」，點出台日美安保的重要性與緊密性；台灣地處第一島鏈的重要地緣政治位置，必須確保國防守勢，和理念相近國家結為同盟、共同面對威脅。

林佳龍也說，他和訪團提到，台灣外交處境艱辛，需透過多元的方式拓展外交空間，如近年台日雙邊經貿合作密切，如台積電在日本熊本縣設廠，聯電及力積電分別設立12吋晶圓廠，並期待與日本在高科技、淨零轉型、公衛醫療等領域合作。

林佳龍向日方呼籲，持續支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），強調台灣將秉持互惠互助的精神，與友邦及理念相近的國家攜手面對各項挑戰，也期待台日關係能更上層樓，共同為全球的繁榮發展而努力。（編輯：林興盟）1130814

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