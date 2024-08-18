劍指中國 義大利航艦卡富爾號8月下旬首度靠泊日本

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（中央社記者楊明珠東京18日專電）義大利國防部長克羅塞托接受日本共同社書面採訪表示，在中國強化擴張海洋舉動的印度太平洋地區，為了確保此地區的航行自由，義大利將做出貢獻，其中一環就是派遣海軍航空母艦「卡富爾號」於8月下旬首次靠泊日本。

克羅塞托（Guido Crosetto）對日本共同社表示，將派遣航艦「卡富爾號」（ITS Cavour）於8月下旬首次靠泊日本，與日本海上自衛隊舉行聯合訓練。

報導說，屆時克羅塞托也將訪問日本。由於日本、義大利、英國等3國正推動共同研發新一代戰機，克羅塞托訪日期間將與日本協商，深化國防合作。

義大利近年派遣戰機和軍艦到日本，提高在印太地區的存在感。卡富爾號將靠泊位於神奈川縣橫須賀市的日本海上自衛隊橫須賀基地。

日義兩國政府今年6月同意啟動日本自衛隊與義大利軍方之間可相互提供食物及燃料等的「物品勞務相互提供協定」（ACSA）談判，克羅塞托表示，期待在明年春天之前能達成協議，同時也希望與日本自衛隊更進一步交流。

克羅塞托強調，印太地區在經濟、政治上的重要度增加，為了貿易、能源的調度等，確保自由開放的安全航路是不可或缺的。

有關卡富爾號將靠停日本一事， 義大利媒體「頁報」（Il Foglio）曾報導，這是義大利首度派遣航空母艦打擊群到印太區域，此舉將向印太盟友送出強烈政治訊號，印太民主盟友一直期待歐洲國家能在當地展現更大「軍力存在感」，以共同對抗中國與日俱增的擴張企圖。

卡富爾號自2011年起成為義大利海軍旗艦（flagship），配備高性能戰鬥系統與電偵設備，火力強大，可搭載多架戰機，包括反潛直升機、短場垂直起降戰機等，自2021年已開始搭載F-35B戰機。（編輯：韋樞） 1130818