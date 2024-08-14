吉里巴斯國會選舉登場 成美中太平洋角力戰縮影

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（中央社吉里巴斯首都塔拉瓦13日綜合外電報導）太平洋環礁島國吉里巴斯國會選舉今天登場，主導競選活動的議題大多圍繞在生活成本增加、海平面上升以及對與中國深化關係將帶來好處的質疑。

法新社報導， 吉里巴斯 吉里巴斯小檔案 地理位置：位於中太平洋，赤道及國際換日線貫穿其間

面積：由33個大小島嶼組成，陸地面積共811平方公里，分布於360萬平方公里海域，是世界最大的珊瑚環礁島國

首都：塔拉瓦

人口：約11萬人

語言：吉里巴斯語及英語

宗教：天主教與基督教為主 資料來源：外交部 看更多 關閉 選民將選出一批議員，來代表這個國家。曾為台灣友邦的吉里巴斯位於中太平洋，東臨國際換日線，人口約13萬，分布在10多個有人居住的島嶼及環礁上。

這場選舉已然成為中國和美國及其盟友在太平洋角力、意圖擴大競爭場域的縮影。

在人口約2875人的班瑞阿巴村（Banraeaba），一間以茅草覆頂的投票所在中午時分擠滿人潮，隨著愈來愈多人前來投票，選民怨聲載道。

警察到場坐鎮管理人流，許多選民盤腿坐著，一邊等待投票時一邊逗逗孩子。

為了加快投票進程，一名官員以繩子和米袋製成的簾子打造一個臨時投票所。

63歲的現任總統馬茂（Taneti Maamau）已連續執政將近10年，如今希望再拚連任。

自馬茂掌權以來，吉里巴斯與北京關係更加密切，他押注與中國這個世界第2大經濟體關係良好，將有助吉里巴斯實現雄心勃勃的2036年發展目標。

在選舉日前夕，中國大使周立民對馬茂政府和其「在各領域取得的歷史性成就」給予肯定。

他說，他在過去的一年裡，看見路上汽車數量增加了，超市裡的商品變得更加豐富，遊樂場裡也添了新的娛樂設施，這些都是吉里巴斯人民生活品質提高的有力證明。

然而，許多居民卻不認為有什麼值得歡呼的事情，反而有諸多抱怨，尤其是生活成本快速飆漲。

根據官方數據，去年吉里巴斯消費者物價漲幅超過9%。

儘管經濟成長更為快速，人們也擔心，與中國關係愈形密切，已助長吉里巴斯一位前總統所形容的「遍地蔓延的獨裁主義」。

近幾年來，馬茂已將2名高等法院法官停職，並驅逐一名吉里巴斯反對派領袖的夥伴。

此外，馬茂還與中國簽署了一份秘密警務協議，允許中國警察前來首都塔拉瓦（Tarawa）。

表面看來，北京公安顧問的輪調是為了協助訓練吉里巴斯資源不足的部隊，但也被視為是中美競逐太平洋影響力的另一次出擊。

部分西方分析家認為，中國在吉里巴斯的活動，包括部署警力、研究坎頓島（Kanton Island）新跑道，以及廣泛的海洋測繪，都是在建立一個更大安全足跡的立足點。

澳洲國立大學（Australian National University）太平洋問題專家史密斯（Graeme Smith）說，除了任命外交官之外，派遣警察到吉里巴斯，為北京提供了解這個國家正在發生什麼事的另一個情報管道。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1130814