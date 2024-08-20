中批德艦若通過台海有損主權 外交部：挑戰國際秩序

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（中央社記者楊堯茹台北20日電）德國兩艘海軍艦艇下月擬通過台灣海峽，中國外交部批評是「損害主權」。外交部今天表示，台灣海峽是公認的國際海域，任何國家的船艦都可以自由航行通過，中方發言凸顯企圖挑戰國際秩序的擴張野心。

路透社報導，德國海軍巡防艦巴登符騰堡號（Baden-Wuerttemberg）和補給艦法蘭克福號（Frankfurt am Main）下月可能通過台灣海峽；若柏林拍板，將是德國海軍自2002年以來，首次穿越台海。

中國外交部發言人毛寧於19日記者會批評，中方一貫反對打著航行自由的幌子，損害中國的領土主權和安全。

對此，外交部發言人劉永健上午於例行記者會表示，台灣海峽是公認的國際海域，任何國家的船艦都可以自由航行通過，過去已有許多實際案例。

劉永健強調，外交部一貫的立場就是尊重且歡迎各國在公海自由航行的權利。

劉永健也說，公海自由航行是國際法的基本原則，毛寧的說法只是凸顯中國企圖挑戰以規則為基礎的國際秩序的擴張野心。

近期多國軍艦頻繁通過台海，據美國第七艦隊新聞稿，美國海軍伯克級導彈驅逐艦哈爾西號（DDG 97）於5月8日例行通過台灣海峽；加拿大國防部1日表示，加國皇家海軍巡防艦蒙特婁號（HMCS Montreal）最近例行性通過台海。（編輯：翟思嘉）1130820