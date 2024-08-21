陳金德：114年治水預算551億 較113年增40%

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（中央社記者游凱翔台北21日電）針對114年度治水預算，行政院政委陳金德今天表示，各部會公務預算加前瞻108億元，規模達551億元，較今年度增加40%；此外，行政院公共工程會針對颱風凱米復舊成立專案，目前全台12縣市共提193億。

行政院長卓榮泰近日主持「系統性治水」會議，會中討論系統性治水、災後復建做法以及颱風凱米後續相關檢討，並邀集內政部、農業部、經濟部、公共工程委員會共同研商，就系統性治水進行相關報告，提出未來精進做法。

行政院政務委員、工程會主委陳金德下午說明，在治水部分，各部會公務預算加前瞻新台幣108億元，整體規模將達551億元，較今年度預算增加40%；此外，行政院公共工程委員會針對颱風凱米復舊開立專案，目前全台12縣市共提報193億。

因應極端氣候帶來的豪大雨、強降雨頻率增加，在政府預算有限情況下，以「不造成重大傷亡」、「不造成重大財產損失」、「不造成民眾長時間生活不便」為目標配置經費，同時所謂的系統性治水，將更著重森林保育、水土保持等措施。

陳金德也提到，希望透過調適策略，增加各地方治水韌性。他舉例，水利署近年在雲林縣低窪區域農田推動「在地滯洪」，不透過興建大面積滯洪池，而是建議農民將田埂加高，預先將農田裡的水排掉，使農田成為天然滯洪池，此次風災期間有一村落便成功在地滯洪。

陳金德指出，行政院也將成立「水及流域永續推動小組」，未來將統籌取水、伏流水、用水、污水處理、再生水等政策，而污水處理是企業永續的一環，資訊揭露有助於企業社會責任，尤其在環評審查階段就會要求再生水比例。

他也提到，「瑞士洛桑管理學院（IMD）」世界競爭力報告將下水道普及率列入評比重要項目，但台灣在67個國家中居48名末段班，仍待加強。（編輯：林興盟）1130821