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因應極端氣候 江啟臣：應將預警觀念落實生活中

2024/8/23 12:28
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（中央社記者范正祥台北23日電）2018年的823水災讓民眾深受其苦，立法院副院長江啟臣今天在臉書發文呼籲，因應極端氣候，不僅是投入經費和工程計畫，更應將預警觀念落實於生活中。

根據行政院統計，2018年的823水災造成全台淹水面積約4.6萬公頃，影響住戶約3.3萬戶，農業損失約新台幣8.72億元及學校損失約4.81億元。

江啟臣今天在臉書發文表示，8月23日不僅是中華民國史上的823砲戰紀念日，這一天在近年來也成為警醒自然災害的重要日子。

江啟臣指出，2018年的8月23日，因為熱帶性低氣壓和西南季風的結合，導致中南部地區發生劇烈降雨和洪水災害，甚至有些地方淹水持續近一週。

江啟臣表示，極端氣候的挑戰提醒大家，防災工作不僅是投入經費和工程計畫而已，更要將減緩氣候變遷落實於生活中。

江啟臣指出，政府持續每年投入上百億經費進行水患治理，然而今年的颱風凱米再度重創全台各地，造成嚴重農損，顯示出「極端氣候正在改變我們的歷史記憶點」。

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江啟臣表示，根據行政院編列114年度總預算，治水經費編列551億元相較今年增幅為40.4%，而在淨零轉型則編列1161億元增幅達21.6%，但他要再次強調防災工作絕不是投入經費和工程計畫，更要將減緩氣候變遷落實於生活中。

江啟臣指出，面對極端氣候挑戰，傳統的防災思維，強化防災體系，已難以全面因應，必須提高氣候變遷調適能力、建立早期預警機制及系統監測，提升社會韌性，才能真正保障人民的安全。（編輯：蘇志宗）1130823

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