賴總統萬里老家設礦工紀念館 預定10月開放參觀

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（中央社記者王鴻國新北27日電）民進黨中央黨部今天宣布總統賴清德萬里老家成立礦工生活紀念館，將提供地方社團管理並接受民眾預約，預定於10月正式開放參觀及導覽，以了解當地礦業發展及礦工生活。

民進黨今天在賴總統萬里老家召開「萬里礦工生活紀念館啟動說明記者會」，由民進黨發言人戴瑋姍、新北市議員張錦豪主持記者會。

會中邀請老礦工82歲的尤武吉與78歲的廖福章，分享萬里在地歷史與賴總統小時候幫忙撿柴火及上學情形，甚至是爬樹、到宮廟爬石獅玩耍等趣事。

戴瑋姍表示，賴總統於競選期間曾經表示，由於賴總統老家的問題，讓礦區居民擔心安身立命房子被視為違建，擔心被拆除，十分感到過意不去。因此，賴總統有責任協助找出一條解決的路，保障大家的居住權益，在礦區居住權獲得保障。

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她表示，為了紀念礦工對當年經濟的貢獻，賴總統願意把老家的建築交付信託，優先作為礦工生活紀念館提供公益使用。為了履行選前的承諾，賴總統將老家提供作為「礦工生活紀念館」供公益使用，委由萬里地區在地社團管理及導覽，以及接受預約報名。

張錦豪表示，預計10月開放參觀，採預約制，每週五六日上下午各2個梯次，每梯次10人，現場陳列有過去礦工生活的珍貴照片，還有導覽及口述歷史等活動，從礦工生活紀念館內部到周邊的「萬里六坑事務所」、「萬里六坑煤礦口」。（編輯：李錫璋）1130827