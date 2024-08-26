賴總統萬里老家設礦工紀念館 民進黨將公布開放方案

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（中央社記者葉素萍台北26日電）總統賴清德選前承諾將把萬里老家交付信託，並且成立礦工生活紀念館提供公益使用。民進黨高層今天說，明天將公布啟動開放方案，並公開未來「萬里礦工生活紀念館」初期布置狀況，待相關流程皆完成後，預計10月正式開放。

賴總統就職將滿100天，民進黨明天將在賴總統萬里老家召開「萬里礦工生活紀念館啟動說明記者會」，由民進黨發言人戴瑋姍、新北市議員張錦豪出席記者會。

民進黨高層今天表示，賴總統選舉前承諾，在解決礦區居民居住權的問題後，將會把老家交付信託，並且成立礦工生活紀念館提供公益使用。

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民進黨高層說，賴總統已於就職前囑託公證授權律師，以辦理後續相關信託事務，同時就相關礦區居民居住權益的保障，目前也由相關單位檢討進行中。

不過，黨內高層表示，為了履行選前的承諾，賴總統及家人願意在此刻先行委由萬里在地社團管理，將老家提供作為「礦工生活紀念館」公益使用。因此，選在賴總統就職100天前夕，公布啟動開放方案，並公開未來「萬里礦工生活紀念館」初期布置狀況。待相關流程皆完成後，預計10月正式開放。（編輯：林興盟）1130826